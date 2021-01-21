"Рубин" выписал физиотерапевта из Англии: Он работал в "Халле" еще до Слуцкого

Фото: ФК "Рубин".

Казанский "Рубин" подписал контракт с физиотерапевтом Гэвином Демпси. 31-летний специалист родился в ирландском городе Корк. Окончил Батский университет (Великобритания). Работал в английском футбольном клубе "Халл Сити". Правда в 2013 году, так что с Леонидом Слуцким - нынешним наставником казанцев, не пересекался.

Кроме того Демпси трудился в клубе регби "Лондон Уоспс", сборной Шотландии U18 по регби, в программах, организованных федерацией регби Шотландии, университетских командах по хоккею на траве и регби.