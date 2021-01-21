Власти Чувашии потратят пять миллионов рублей на покупку станков для заточки коньков

Подрядчик должен поставить шесть станков и шесть рабочих станций под них до 31 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из бюджета Чувашии выделили порядка пяти миллионов рублей на покупку станков для заточки коньков. Они необходимы региональному центру по хоккею при Кадетском корпусе имени Кочетова. Соответствующий тендер провела региональная Госслужба по тарифам по заказу спортивной школы олимпийского резерва №4.

В итоге был определен подрядчик, который должен поставить шесть станков и шесть рабочих станций под них в спортшколу до 31 марта.