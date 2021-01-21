УНИКС обыграл "Гран Карарию" и упрочил лидерство в группе Еврокубка

Фото: БК УНИКС.

Второй групповой этап Еврокубка пока складывается для УНИКСа отлично. ПОсле победы над "Андоррой" казанцы делили первую строчку с черногорским "Морнаром", а после вчерашнего вечера единолично возглавили группу.

В гости к УНИКСу пожаловала испанская "Гран Канария". Казанцы начали матч в полностью американском составе. С первых минут на площадку вышли Айзея Канаан, Окаро Уайт, Джордан Морган, Джон Холланд и Джордан Теодор.

В первой четверти долгое время команды никак не могли пристреляться. За полторы минуты до конца десятиминутки на табло горели скромные 10:9. Встряхнул всех выйдя на замену Нейт Уолтерс, за несколько секунд изменивший счет на 14:11. Красивую точку в четверти первым же касание поставил броском из-за дуги Джамар Смит, 17:11.

Но через три минуты после начала второго периода счет стал 17:19. И тут очень мощно вышел на замену Артем Клименко, ставший самым заметным игроком четверти. Центровой УНИКСа за семь с половиной минут набрал 9 очков, 2 подбора и перехват! В итоге на большой перерыв казанцы ушли с небольшим преимуществом - 33:30.

В третьей четверти казанцы смогли оторваться на 10 очков, но позволили гостям сократить разрыв до минимума. Решающей же стала заключительная четверть. Казанцы оторвались на 15 очков, 68:53, и уже не упустили победу. 73:62 в пользу УНИКСа.