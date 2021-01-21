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В Ульяновской области появилась служба по оказанию помощи родителям тяжелобольных детей

Через нее можно будет получить направление на лечение, ускорить процесс получения медпомощи и найти средства на препараты, а также на операции
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Звонки родителей принимаются по телефону "горячей линии" 8(800)303-303-0 ежедневно.

Звонки родителей принимаются по телефону "горячей линии" 8(800)303-303-0 ежедневно.

Фото: Татьяна Коркина

В Ульяновской области начала работу благотворительная служба помощи родителям тяжелобольных детей “Верное направление”. Ее сотрудники будут выдавать направления на лечение, ускорят процесс получения ребенком медпомощи, а также поспособствуют в поисках средств на препараты и операции.

Обращения родителей принимаются по телефону "горячей линии" 8(800)303-303-0 ежедневно с 10.00 до 19.00 или на сайте. Для того, чтобы получить помощь нужно будет предоставить медицинские документы и, при необходимости, справки о финансовом состоянии семьи.