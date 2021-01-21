В Чувашии могут изменить часовой пояс и перевести стрелки на час вперед

На официальной соцстране региона начался опрос, по итогам которого станет ясно поддерживают ли местные жители эту идею. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сейчас Чувашия находится в одной часовом поясе с Москве. Из-за этого весной и летом световой день сокращается, что устраивает далеко не всех жителей республики. В связи с этим Госсовет регионе решил обсудить возможность выхода из “зимнего” времени - перевода стрелок на час вперед.

На официальной соцстране Чувашии начался опрос, по итогам которого станет ясно поддерживают ли местные жители идею властей. На данный момент более 45% респондентов ответили положительно, а 37,5% - отрицательно. Есть среди граждан и те, кто не против вернуть сезонный перевод часов. Таковых сейчас 13,7%.