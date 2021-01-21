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В Чувашии могут изменить часовой пояс и перевести стрелки на час вперед

Власти республики замечают, что при нынешней ситуации весной и летом сокращается световой день
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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На официальной соцстране региона начался опрос, по итогам которого станет ясно поддерживают ли местные жители эту идею.

На официальной соцстране региона начался опрос, по итогам которого станет ясно поддерживают ли местные жители эту идею.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сейчас Чувашия находится в одной часовом поясе с Москве. Из-за этого весной и летом световой день сокращается, что устраивает далеко не всех жителей республики. В связи с этим Госсовет регионе решил обсудить возможность выхода из “зимнего” времени - перевода стрелок на час вперед.

На официальной соцстране Чувашии начался опрос, по итогам которого станет ясно поддерживают ли местные жители идею властей. На данный момент более 45% респондентов ответили положительно, а 37,5% - отрицательно. Есть среди граждан и те, кто не против вернуть сезонный перевод часов. Таковых сейчас 13,7%.