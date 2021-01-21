Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Казани угарным газом отравилась молодая пара

Пострадавшие госпитализированы в БСМП
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС

Фото: МЧС России

Сообщение о том, что в квартире произошло отравление угарным газом, пришло от минздрава Татарстана на пульт МЧС республики 20 января в 23.15. Двух пострадавших - 23-летнюю девушку и 25-летнего молодого человека, госпитализировали в БСМП Казани в состоянии средней тяжести.

Сотрудники МЧС Татарстана выехали на место происшествия в квартиру на улице Годовикова в Авиастроительном районе столицы региона. Им предстоит выяснить причины происшествия, сообщили в МЧС Татарстана. Предварительно, в квартире не было пожара, возникли вопросы к вентиляции.

ЧППроисшествия в Татарстане