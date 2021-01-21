В Казани угарным газом отравилась молодая пара

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС Фото: МЧС России

Сообщение о том, что в квартире произошло отравление угарным газом, пришло от минздрава Татарстана на пульт МЧС республики 20 января в 23.15. Двух пострадавших - 23-летнюю девушку и 25-летнего молодого человека, госпитализировали в БСМП Казани в состоянии средней тяжести.

Сотрудники МЧС Татарстана выехали на место происшествия в квартиру на улице Годовикова в Авиастроительном районе столицы региона. Им предстоит выяснить причины происшествия, сообщили в МЧС Татарстана. Предварительно, в квартире не было пожара, возникли вопросы к вентиляции.