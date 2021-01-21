В Казани угарным газом отравились женщина и трое ее несовершеннолетних сыновей

Маму и ее трех сыновей госпитализировали в больницы Фото: Олег УКЛАДОВ

Поздно вечером в среду, 20 января, в МЧС республики позвонили медики и сообщили, что они госпитализировали из квартиры на улице Солидарности в Советском районе столицы Татарстана четверых. 27-летняя женщина и трое ее сыновей - шести и пяти лет, и младенец 2020 года рождения, по предварительным данным, получили отравление угарным газом средней степени тяжести.

Сотрудники чрезвычайного ведомства выехали на место происшествия и осмотрели двухкомнатную квартиру на первом этаже пятиэтажки.

- Причина происшествия уточняется, - сообщили в МЧС Татарстана.

Проверку факта отравления угарным газом проводят и сотрудники прокуратуры республики.