В Казани угарным газом отравились женщина и трое ее несовершеннолетних сыновей

Маму и ее трех сыновей госпитализировали в больницы
Фото: Олег УКЛАДОВ
Поздно вечером в среду, 20 января, в МЧС республики позвонили медики и сообщили, что они госпитализировали из квартиры на улице Солидарности в Советском районе столицы Татарстана четверых. 27-летняя женщина и трое ее сыновей - шести и пяти лет, и младенец 2020 года рождения, по предварительным данным, получили отравление угарным газом средней степени тяжести.
Сотрудники чрезвычайного ведомства выехали на место происшествия и осмотрели двухкомнатную квартиру на первом этаже пятиэтажки.
- Причина происшествия уточняется, - сообщили в МЧС Татарстана.
Проверку факта отравления угарным газом проводят и сотрудники прокуратуры республики.