Стали известны новые подробности наезда на женщину автомобилем ГИБДД Казани

Фото: скриншот с видео

Согласно официальной информации МВД Татарстана, в эту среду около 14.00 в Казани на пересечении улиц Салимжанова и Минуллина женщина переходила дорогу по «зебре» на запрещающий сигнал регулировщика. Этот момент ее сбил автомобиль ГИБДД, который ехал со включенными звуковыми и световыми сигналами.

- Пострадавшая с ушибами мягких тканей и головы госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в МВД Татарстана новые подробности произошедшего.

Напомним, первым о произошедшем наезде «Комсомолке» сообщил очевидец, который прислал видео с места происшествия.