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Общество

В Татарстане прокуратура через суд добивается закрытия реабилитационного центра «Большие Ключи»

Там сотрудники надзорного органа нашли нарушения пожарной безопасности
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Заявление надзорного органа пока находится на рассмотрении.

Заявление надзорного органа пока находится на рассмотрении.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Зеленодольске прокуратура во время проверки учреждений с круглосуточным пребыванием людей наткнулась на ряд нарушений пожарной безопасности.

Так, в отделении длительной реабилитации «Большие Ключи наркодиспансера Минздрава Татарстана сотрудники надзорного органа, в частности, обнаружили неисправности в системе передачи сигналов от автоматической пожарной сигнализации на пульт охраны.

- Выявленные нарушения носят существенный характер и создают угрозу безопасности жизни и здоровья людей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В связи с этим в суд было направлено заявление о приостановлении работы центра «Большие Ключи» до полного устранения выявленных нарушений. Решение пока не принято.