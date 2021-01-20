В Татарстане прокуратура через суд добивается закрытия реабилитационного центра «Большие Ключи»

Заявление надзорного органа пока находится на рассмотрении. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Зеленодольске прокуратура во время проверки учреждений с круглосуточным пребыванием людей наткнулась на ряд нарушений пожарной безопасности.

Так, в отделении длительной реабилитации «Большие Ключи наркодиспансера Минздрава Татарстана сотрудники надзорного органа, в частности, обнаружили неисправности в системе передачи сигналов от автоматической пожарной сигнализации на пульт охраны.

- Выявленные нарушения носят существенный характер и создают угрозу безопасности жизни и здоровья людей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

В связи с этим в суд было направлено заявление о приостановлении работы центра «Большие Ключи» до полного устранения выявленных нарушений. Решение пока не принято.