В Татарстане число смертей от коронавируса перевалило за 230

Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе был обнаружен у 15 104 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 января были подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Так, в этот раз жертвами инфекции стали 88-ми, 73-х и 81-летние женщины, а также 79-летний мужчина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - гласит официальное сообщение Минздрава Татарстана.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса в республике достигли 233 случаев. Также напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане было выявлено 87 новых зараженных. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе был обнаружен у 15 104 человек. 11 480 из которых уже выздоровели.