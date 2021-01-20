Президент Татарстана вручил сотрудникам МЧС республики ключи от новых служебных машин

Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 20 января, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов вручил сотрудникам МЧС республики ключи от новых машин. Речь идет о 19 автомобилях. Это как пожарная техника, так и другие виды служебного транспорта.

- Ваша работа очень важна для каждого субъекта нашей страны. Прошлый год был очень непростой. Тем не менее, профессиональная выучка сотрудников МЧС, материально-техническая база позволяют нам эффективно действовать в условиях тех вызовов, с которыми мы столкнулись, - отметил во время вручения Рустам Минниханов.

За последние три года парк автотехники МЧС Татарстана удалось обновить на 33%. Также для чрезвычайного ведомства в республике были построены и отремонтированы 32 объекта.