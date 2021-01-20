Новым главой МЧС Чувашии стал Валерий Зеленин

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В эту среду, 20 января, главе Чувашии Олегу Николаеву официально представили нового начальника МЧС республики. На этот пост был назначен Валерий Зеленин.

- Он имеет большой опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций, обладает хорошими организаторскими способностями. Думаю, что он оправдает возложенные надежды, - сказал во время представления замминистра России по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Николай Гречушкин.

По его словам, Зеленин прошел путь, начиная с должности инспектора пожарной части до первого зам начальника МЧС Севастополя.

- Первое боевое крещение он принял в борьбе с обильным снегопадом и показал себя оперативным, объективно оценивающим ситуацию, – обратил внимание на уже полученный опыт Зеленина в Чувашии ее глава Олег Николаев.