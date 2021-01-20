В Казани на "зебре" автомобиль ГИБДД сбил женщину

Фото: скриншот с видео

Наезд автомобиля ГИБДД на женщину-пешехода произошел 20 января в 13.10 на улице Салимжанова в Вахитовском районе столицы Татарстана. Как рассказал "Комсомолке" один из очевидцев, патрульный экипаж двигался с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами, а женщина переходила дорогу по "зебре".

На видео, снятым очевидцем, перед патрульным экипажем лежит пострадавшая женщина. Рядом - два сотрудника ГИБДД.

- На место выехали сотрудники УГИБДД Татарстана, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе МВД республики. - Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе и состояние пострадавшей.