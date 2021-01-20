В Ульяновской области подтвердились еще 10 смертей от коронавируса

В регионе от COVID-19 уже скончались 539 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 января федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в Ульяновской области подтвердились еще 10 смертей от инфекции. Таким образом, там от нее уже скончались 539 человек.

Отмечается также, что в регионе за минувшие сутки было выявлено 244 новых случая заражения коронавирусом.

Напомним, что из-за подтвержденной инфекции у жены мэра Ульяновска Сергея Панчина ему пришлось уйти на самоизоляцию. Градоначальник проводит теперь все совещания дистанционно, используя либо телефон, либо интернет.