В Марий Эл в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель

Пострадавшая скончалась еще до приезда "скорой". Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 20 января в 8.45 на 73 километре автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск». По предварительным данным, 25-летняя женщина-водитель легкового автомобиля марки Nissan на скорости выехала на встречку и врезалась в грузовик ГАЗ 33081.

Стоит отметить, что этим утром на данному участке дороги были сложные метеоусловия и обстановка, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

В результате аварии женщина-водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помощи».