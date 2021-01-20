Мэр Ульяновска Сергей Панчин из-за коронавируса у жены ушел на самоизоляцию

Фото: ulmeria.ru

Мэр Ульяновска Сергей Панчин сообщил на своей странице в соцсетях, что вынужден уйти на самоизоляцию - у его супруги оказался положительным тест на коронавирус. К такому решению градоначальник пришел, выполняя распоряжение Роспотребнадзора.

Но работа не стоит - мэр города перенес все совещания в дистанционный режим. Принимает информацию и дает поручения по телефону, а также через интернет.

К слову, несколько дней назад Панчин сообщил, что сделал первую инъекцию прививки вакцины от коронавирусной инфекции.