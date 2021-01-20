Роспотребнадзор РТ: за 2020 год в республике в почти половине случаев коронавирус имел легкую и среднюю степень тяжести

За 2020 год в Татарстане было зарегистрировано 13 284 случая заражения коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В эту среду, 20 января, состоялась итоговая коллегия Роспотребнадзора Татарстана с участием главного санитарного врача России Анны Поповой.

Как сообщила на собрании руководитель республиканского управления Марина Патяшина, за 2020 год в Татарстане было зарегистрировано 13 284 случая заражения коронавирусом. В почти половине из них болезнь протекала в легкой и средней степени тяжести. Больше же всего заражению оказались подвержены жители республики в возрасте от 40 до 64 лет. При этом среди детей этот показатель был в восемь раз ниже, чем у взрослых. Несовершеннолетние перенесли коронавирус в легкой форме.

Что же касается раскладки по месяцам 2020 года, то меньше всего зараженные выявлялись в марте, а больше всего – в декабре.