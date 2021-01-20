В Марий Эл благодаря приставам вдова сироты получила его квартиру

Только после такого вмешательства чиновники поспешили выдать женщине положенное жилье. Фото: Анастасия Осипова

Жительница Козьмодемьянска попала в неприятную ситуацию. Ее 26-летний супруг скончался. Беременная женщина осталась с сыном без жилья. И это при том, что умерший официально имел статус: "сирота", а значит ему по закону была положена квартира. Вот только мужчина так и не успел ее получить.

Его правопреемницей стала беременная супруга. Вот только городские чиновники не спешили выдавать ей сиротскую квартиру.

Но все изменилось, когда этим жилищным вопросом занялись судебные приставы. Они направили в адрес Исполкома Козьмодемьянска соответствующее требование. После чего дело чудным образом сдвинулось с мертвой точки. Беременная вдова с сыном получила квартиру, о которой мечтал ее скончавшийся муж. В декабре женщина родила и вместе с детьми смогла отметить Новый год 2021 уже в своей квартире. Сообщили в УФССП Марий Эл.