В Татарстане за сутки выявили 87 новых случаев коронавируса

Также за сутки в республике инфекцию смогли победить 76 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным Минздрава Татарстана на 20 января, в республике за сутки было выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. Так, три из них являются завозными, а 84 – контактными. Госпитализация понадобилась 24 инфицированным, остальные 63 человека будут лечиться на дому.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что из новых случаев за эти сутки в двух речь идет о заражении несовершеннолетних. Больше всего инфицированных в этот раз снова среди людей возрастной группы от 30 до 50 лет – 29 человек.

В Татарстане на прежнем – первом, месте по количеству выявленных больных коронавирусом за сутки Казань (61 человек).

Таким образом, с начала пандемии в республике диагноз COVID-19 был поставлен 15 104 людям. Из них 11 480 уже выздоровели, в том числе и 76 человек за минувшие сутки. К летальному же исходу болезнь привела в 229 случаях.