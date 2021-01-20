Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с днем рожденья Минтимера Шаймиева

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Сегодня, 20 января, свой 84-й день рожденья отмечает первый президент Татарстана, а сейчас Госсоветник республики, Минтимер Шаймиев.

Среди прочих с этим событием его поздравил и действующий президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава региона выложил в своем инстаграм соответствующий видеоролик, который подписал: «Давайте вместе жить и работать припеваючи, Минтимер Шарипович».

Напомним, что сейчас основной деятельностью именинника является восстановление исторических и культурных памятников Татарстана, а также перевод их под эгиду ЮНЕСКО. Также по его инициативе в республике строят полилингвальные школы нового типа – дети в них получают образование на русском, татарском и английском языках.

СПРАВКА

Минтимер Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково, которая сейчас входит в состав Актанышского района Татарстана.

В 1959 году он окончил факультет механизации Казанского сельскохозяйственного института. В тот же год поступил на работу в Муслюмовской районную ремонтно-техническую станцию ТАССР в качестве инженера, а после стал и главным инженером.

В 1962 году Минтимер Шаймиев занял уже пост управляющего Мензелинским межрайонным объединением «Сельхозтехника» ТАССР.

В 1967 году он стал заместителем заведующего отделом сельского хозяйства Татарского обкома КПСС.

В 1969 году Минтимер Шаймиев - министр мелиорации и водного хозяйства ТАССР.

В 1983 году занял должность первого заместителя Председателя Совета Министров ТАССР, а после секретаря Татарского обкома КПСС.

В 1985 году Минтимер Шаймиев становится председателем Совета Министров ТАССР.

С 1989 по 1990 года он первый секретарь Татарского обкома КПСС.

После чего был избран Председателем Верховного Совета ТАССР.

В 1991 году Минтимер Шаймиев был избран первым президентом Татарстана

В 2010 году по своей инициативе покинул пост главы республики и больше не выдвигался на него.

Тогда-то Минтимер Шаймиев и стал Госсоветником Татарстана.