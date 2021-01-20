В Чувашии "антипрививочница" заплатит штраф за непривитого коня

Животных необходимо прививать от болезней Фото: МВД по Марий Эл

Жительница Новочебоксарска содержала в конюшне "Спортивной школы по конному спорту" своего рысака, но категорически отказывалась его прививать от заразных для других лошадей заболеваний - гриппа, ринопневмонии. "Антипрививочница" не позволяла сделать вакцину животному ветеринарному врачу, тем самом ставя под угрозу жизни и здоровье других лошадей из конюшни.

В Управлении Россельхознадзора Чувашии на женщину составили административный протокол по статье "Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил" и оштрафовали на 500 рублей.