В Татарстане под колесами автобуса погибла женщина

Медики констатировали смерть пешехода Фото: Олег УКЛАДОВ

Смертельный наезд произошел поздно вечером 19 января в Нижнекамске. По предварительным данным, на улице Вокзальной под колеса вахтового автобуса попала 8-летняя пенсионерка. Женщина переходила дорогу по "зебре". Водитель автобуса не остановился перед пешеходном переходом и сбил ее.

Травмы, которые получила пенсионерка, оказались смертельными - она скончалась на месте происшествия, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. Вызванные медики констатировали ее гибель.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".