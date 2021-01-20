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В Казани во время пожара в частном доме погиб пенсионер

Тело погибшего обнаружили во время разбора завалов на месте происшествия
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МЧС Татарстана

Огонь над частным деревянном домом на улице Солнечная в Кировском районе столицы Татарстана заметили слишком поздно - в 2.41 в среду, 20 января. К этому времени пламя уже полностью объяло дом площадью 48 квадратных метров.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, то о помощи никто не просил, криков не было.

С пожаром справились в 4.11 - произошла ликвидация открытого горения, сообщили в МЧС Татарстана. Дом выгорел полностью.

Во время тушении огня обнаружили тело погибшего хозяина дома, 77-летнего пенсионера.

Причина начала пожара устанавливают сотрудники чрезвычайного ведомства.

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