На этих выходных Набережные Челны может посетить глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Ожидается, что в городе министр примет участие в открытии нового онкологического центра, на строительство и оснащения которого выделили порядка 2,3 миллиарда рублей.Медучреждение состоит из радиологического и амбулаторного корпусов. Оно сможет принимать до 100 тысяч посетителей в год.Отметим, Мурашко посещал еще строящийся онкологический центр в Набережных Челнах 10 июля 2020 года.Предполагается также, что в городе глава Минздрава РФ посетит и церемонию заселения дома, который был построен по программе социальной ипотеки и где часть квартир досталась медикам.