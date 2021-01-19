19-летний житель одной из деревень Звениговского района вскоре предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, повлекшего по неосторожности его смерть.Как следует из материалов уголовного дела, 12 сентября 2020 года парень выпивал у себя дома со знакомым. После окончания застолья обвиняемый обнаружил пропажу 1 000 рублей.На следующий день он решил проучить предполагаемого вор. Парень пришел к мужчине домой и жестоко его избил. А тот через два дня от полученных травм скончался.- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.