Как сообщил 19 января на пресс-конференции зам исполнительного директора Госжилфонда Татарстана Булат Гилманов, в Казани у ЖК «Салават купере» появится второй микрорайон. Там возведут дома на семь и девять этажей с закрытыми дворами.По словам Гилманова, новый микрорайон уже спроектирован. Так, там планируется появление общего бульвара длиною 400 метров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГосжилфонд Татарстана о нововведениях в соципотеке: Сократился коэффициент к стоимости квадратного метра сверх нормыИзменения в нормативные документы были внесены под новый год (подробности)