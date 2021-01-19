В этот вторник, 19 января, Минздрав Татарстана подтвердил еще четыре смерти от коронавируса в республике. Жертвами инфекции стали 88-ми и 82-х летние мужчины, а также 82-х и 69-ти летние женщины.- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в Минздраве Татарстана.Таким образом, число летальных исходов коронавируса в республике возросло до 229. Также напомним, что за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 90 новых случаев заражения COVID-19.Всего с начала пандемии в регионе такой диагноз ставился 15 017 раз. К этому моменту выздороветь смогли 11 404 человека.