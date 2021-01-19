В экстренные службы сигнал о пожаре в доме №18 на улице Королева в Зеленодольске поступит сегодня, 19 января, в 12.41.По прибытию на место спасатели установили, что горит квартира на третьем этаже. Живущие выше люди из-за дыма не могли самостоятельно выбраться на улицу. Их пришлось эвакуировать с помощью спасательных капюшонов.- С четвертого и пятого этажей по автолестнице были спасены трое взрослых. По лестничному маршу на улицу в безопасность выведены семь человек, в том числе два ребенка, - сообщили в МЧС Татарстана.Там также уточнили, что среди спасенных и хозяин горевшей квартиры. 33-летний мужчина был пьян. Его передали бригаде «скорой», было принято решение о госпитализации.Сам пожар потушили. В квартире горели диван и старые вещи. Площадь возгорания составила семь квадратных метров.