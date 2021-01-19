Завершено расследование уголовного дела 43-летнего адвоката. В скором времени женщина ответит в суде по обвинениям в покушении на мошенничество.Дело в том, что 2020 году полиция расследовало уголовное дело клиента обвиняемой – жителя Пестречинского района, о побоях и хулиганстве. В ходе разбирательств суд поменял мужчине меру пресечения – с заключения под стражу на домашний арест.Этим и воспользовалась адвокат. По версии следствия, женщина сообщила клиенту, что его освободили из камеры не просто так, а за деньги. Нужно было заплатить 600 тысяч рублей и якобы защитница уже отдала 100 тысяч из своего кармана правоохранителям.Выслушав адвоката, мужчина сообщил обо всем в полицию. После передачи денег женщина была задержана следователями при содействии сотрудников ФСБ.- Причастность к совершению преступления адвокат признала полностью, - сообщили в следственном комитете Татарстана.