Сегодня, 19 января, на брифинге первый зам премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин сообщил, что республика по итогам 2020 года вошла в топ-6 регионов России, где наиболее успешно решаются проблемы обманутых дольщиков, а именно по числу сдаваемых в эксплуатацию домов – семь объектов на 990 миллионов рублей. Так, за прошедший год в Татарстане были решены вопросы 398 обманутых дольщиков.По словам Нигматуллина, в основном проблемы были с несданными домами компаний «Свей», «Фон» и «Стройком». Чиновник заверил, вопросы дольщиков этих фирм окончательно решат в 2021 году.