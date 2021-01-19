В Казани подвели итоги деятельности за 2020 год министерства юстиции Татарстана. Глава ведомства - Рустем Загидуллин, озвучил проблемы, с которыми столкнулись сотрудники ведомства во время пандемии.В частности, он рассказал, что количество жалоб на работу мировых судей возросло. Было зарегистрировано 485 таких заявлений. Чаще всего встречались претензии как от граждан, так и от организаций на несвоевременное размещение судебных актов в интернете. Почти половина таких жалоб - 212, пришло непосредственно через портал мировых судейКаждую жалобу тщательно изучали и проверяли, в итоге к дисциплинарной ответственности привлекли 14 работников - заявления признали обоснованными.Во время заседания итоговой коллегии выступил и председатель совета судей Татарстана Роман Гафаров. Он отметил, что нагрузка на судебные участки распределена неравномерно. В основная причина увольнения сотрудников аппарата мировых судей - возросшая служебная нагрузка и низкая зарплата.