В Татарстане соцсети распространили пост, в котором жители Арского района рассказали о гибели местной 56-летней учительницы. Сообщили, что за два дня до своей гибели она вместе с супругом сделали прививку от COVID-19. Вскоре ей стало плохо, и через некоторое время она скончалась в больнице. Ее супруг также госпитализирован. Сейчас он находится в стационаре.В Минздраве Татарстана опровергли информацию о том, что погибшая скончалась из-за сделанной вакцины. К ее гибели привели \\"текущие\\" заболевания, сообщили в ведомстве. Но какие именно - не уточнили.Отметим, что в республике идет вакцинация от коронавирусом препаратом \\"Спутник V\\". Он двухкомпонентный. Между первой и второй прививкой должен пройти 21 день. Только после последней инъекции человек считается защищенным от инфекции.