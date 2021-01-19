В Казани на продажу выставлен объект культурного наследия - дом Сабитовой (ул. Тукая, 86). За трехэтажный исторический особняк просят 49 миллионов рублей. Сообщается на сайте ЦИАН.Отмечается, что дом отдали на реставрацию еще в 2012 году. Все работы по его восстановлению проходили в соответствии действующего в отношении культурных объектов российского законодательства.Так, фасаду вернули прежний вид. Внутри в помещениях осталось провести только отделку – предчистовая там уже проделана. Есть все коммуникации, так что там спокойно может разместиться не только офис, но и ресторан или гостиница.СПРАВКАДом Сабитовой расположен в Старо-Татарской слободе Казани. Его построили в 1884 году по проекту местного архитектора Петра Романова.