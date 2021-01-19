Прокуратура Набережных Челнов провела проверку по факту падения 14-летней девчки из окна школьного туалета на 3 этаже. Это произошло 11 января. Девочка получила травмы и была госпитализирована с перелом обеих ног. В момент ЧП вместе с ней в туалете находились еще пять школьниц.Во время прокурорской проверки выяснилось, что пострадавшая растет в приемной семье и характеризуется хорошо. Семья не состоит на учете с какими-либо проблемами, девочка училась хорошо.Но в работе школьного психолога надзорный орган выявил существенные недостатки: он вовремя не смог обнаружить отклонения в поведении ребенка и девочка осталась без помощи. В тоже время у специалиста не обнаружили журнала учета работы за год и плана проведения диагностики школьников. Да и до этого случая в туалете психолог не проводил диагностику учеников. В целом в школе вовсе не включали в воспитательную работу психолого-педагогические мероприятия.- По требованию надзорного ведомства, виновного привлекут к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Татарстана.