19 января Минздрав Татарстана сообщил о том, что за прошедшие сутки в регионе было выявлено 90 новых случаев коронавируса. Так, 31 зараженному понадобилась госпитализация, остальные 59 человек получают лечение на дому. Также отмечается, что из новых случаев только два являются завозными, оставшиеся же 88 – контактные.Что касается возрастных групп заразившихся, то, по данным за сутки, среди них двое несовершеннолетних. Подавляющая же часть – люди в возрасте от 30 до 50 лет (27 зараженных за сутки). При этом есть среди них и больные по старше – от 60 до 70 лет (20 зараженных). В плане же географии распространения коронавируса в Татарстане больше всего инфицированных было опять выявлено в Казани – 54 человека.Всего с начала пандемии в республике инфекция была выявлена у 15 017 человек. Из которых 11 404, в том числе 72 за минувшие сутки, уже выздоровели. Скончались в Татарстане от коронавируса на данный момент 225 человек.