О возможных реформах в российском футболе разговоры ведутся постоянно. Кто-то предлагал увеличить число участников Премьер-Лиги для проведения большего количества матчей. Другие, наоборот, ратовали за сокращение числа команд-участниц элитного дивизиона, чтобы проводить больше матчей между топовыми соперниками.Накануне в ряде СМИ появилась информация, что реформа готовится, а число участников Премьер-Лиги сократят с 16 до 12. В казанском \\"Рубине\\" такие перемены считают неубедительными.- В одно время мы про это говорили. Может, на тот момент это было актуально. Сейчас мне кажется, что нет. Я против этого. Что это нам даёт? Какие преимущества? А если я внесу предложение сделать четыре команды? Что дальше? Я же должен объяснить, что это даёт. Потому что я проснулся и захотелось оставить четыре команды? Мнение должно быть аргументированным и убедительным. Убедите всех 16 участников, что решение правильное. Лимит то «8+17», то «10+15», то «6+5». Так тоже не бывает. Объясните, какие преимущества. Один раз уже приняли лимит, теперь говорят, что неправильное решение. Прежде чем принять, надо было это широко обсудить, - цитирует гендиректора \\"Рубина\\" Рустема Сайманова Championat.com.