- дом Деда Мороза в Великом Устюге- терем Снегурочки в Костроме- волшебный дом Cнеговика в Архангельске- музей Ивана Царевича в Ростове- село Ершово, родина Конька-Горбунка- село Кокубой, родина Бабы ЯгиВ декабре самым активным в мобильном интернете оказался Иван Царевич - на него приходится 50% суммарного объема, который использовали указанные сказочные герои. Второе место у Снеговика, который скачал 31% общего сказочного трафика. Главный герой Нового года, Дед Мороз, оказался только на третьем месте: у него 10% от общего трафика.По приросту трафика год к году среди сказочных героев лидирует Снеговик. В декабре он скачал в 2,4 раза больше трафика, чем годом ранее. В топ-3 по увеличению использования мобильного интернета также попали Снегурочка и Баба Яга, интернет-трафик которых вырос на 78% и 69% соответственно.Дед Мороз увеличил на 8% активность в мобильном интернете, но стал на 7% меньше говорить по телефону. Однако это не сравнится с самым консервативным сказочным героем. Конек-Горбунок в селе Ершово стал меньше использовать и голосовую связь (-10%), и мобильный интернет (-32%), а также скачал меньше всех трафика. Рекорд по приросту голосового трафика принадлежит Снеговику, который проговорил в этом году на 37% больше, чем в прошлом.Для того, чтобы на связи могли быть как новогодние герои, так и миллионы клиентов, Билайн развивает сеть в городах и областных населенных пунктов регионов. В 2018 и 2019 годах оператор удвоил сеть 4G, а за 2020 год количество базовых станций 4G выросло еще на 21%. В результате скорости увеличились в среднем на 20-40%, и клиенты могли отправить еще больше новогодних поздравлений, как в формате изображений, так и в формате видео.