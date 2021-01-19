До 30 апреля в Казани продлевается льготный режим работы муниципальных парковок. Ранее сообщалась, что такая мера поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги населению, будет действовать до конца января.Напомним, весной 2020 года в числе прочих мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса Мэр Казани Ильсур Метшин утвердил решение об изменении режима работы муниципальных парковок.Так, с 20 апреля плата стала взиматься с 7.00 до 18.00 в будние дни, по субботам и воскресеньям оставлять автомобили на муниципальных парковках можно бесплатно. Остановка транспортного средства до 15 минут также останется бесплатной. Ранее, до принятия этих мер, плата за муниципальные уличные парковки взималась по рабочим дням и субботам с 7.00 до 21.00.Как сообщает Комитет по транспорту, в настоящее время принято решение о продлении льготного режима работы муниципальных парковок до 30 апреля текущего года. После улучшения эпидемиологической обстановки, снятия ряда ограничений и запретов в Казани парковки начнут работать в обычном режиме.