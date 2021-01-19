Сегодня, 19 января, в Управлении Росгвардии республики проводится подведение итогов деятельности за прошедший 2020 год. Так выяснилось, что сотрудниками подразделений специального назначения обеспечивали более двух тысяч силовых прикрытий при выполнении различных задач, помогая коллегам.- При выполнении проведении специальных операций изъято более 400 граммов наркотических средств, 10 единиц огнестрельного оружия, более 560 боеприпасов, 900 граммов взрывчатых веществ, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.Также за прошедший год специалистами-взрывотехниками ОМОН было выполнено более 920 задач по поиску, обнаружению, идентификации и обезвреживанию взрывоопасных предметов. Ими было обследовано свыше 1 320 объектов, обнаружено и обезврежено 9 взрывоопасных предметов.