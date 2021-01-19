Поздно вечером, 23 января, в 23.08 поступило сообщение о плохом самочувствии трех жителей одного из домов на проспекте Ибрагимова в Московском районе столицы Татарстана. Приехавшие на место происшествия медики высказали предположение, что 36-летняя женщина и двое ее сыновей - 11-летний и четырехлетний, отравились угарным газом. После осмотра женщина от госпитализации отказалась, ее детей увезли в ДРКБ.Место происшествия осмотрели сотрудники МЧС республики и коммунальных служб. Их предварительный вердикт – слабая тяга в дымоходе газовоговодонагревателя при закрытых окнах.