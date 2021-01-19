Смертельный наезд произошел в 18.10 в понедельник, 18 января, на 14 километре автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск». По предварительным данным, водитель автомашины LADA Vesta сбил 43-летнего прохожего. Мужчина от полученных во время наезда смертельных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.Во время разбора на месте выяснилось, что погибший неожиданно для водителя вышел на проезжую часть в темной одежде без световозвращающих вставок.На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД МВД Марий Эл, следственно-оперативная группа.