ЧП произошло 18 января в деревне Ильинское Тетюшского района республики. По предварительным данным, в 21.19 в службу МЧС поступило сообщение, что в деревянном доме на улице Новая Слобода почувствовали себя плохо супруги - 70-летние мужчина и женщина. Медики срочно госпитализировали их в Тетюшскую ЦРБ с диагнозом \\"Отравление угарным газом\\".По предварительным данным, после обследования места происшествия специалистами была обнаружена неисправность печного дымохода, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.