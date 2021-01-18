Казанский \\"Рубин\\" решил отказаться от услуг нападающего Артура Сагитова. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.Артур Сагитов – воспитанник академии \\"Рубина\\", прошедший путь от самых юных возрастов, затем до молодежной команды и, наконец, до основы. Его победный гол на последних секундах матча с «Ахматом» был признан болельщиками лучшим в сезоне 2018/19.Всего Артур сыграл за главную команду \\"Рубина\\" 14 матчей, забил один гол. Летом 2019 года был отправлен в аренду в \\"Нижний Новгород\\", а через год – в аренду в астраханский \\"Волгарь\\". Всего в обоих клубах сыграл в ФНЛ 23 матча, отметился тремя голами.