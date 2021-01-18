По данным Ульяновского гидрометцентра, в ночь с 18 на 19 января и утром 19 января на территории области ожидается понижение температуры воздуха до 29 градусов мороза.В целях обеспечения безопасности Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области рекомендует руководителям школ области отменить занятия 19 января для учащихся с 1 по 8 класс, а вот ученики 9-11 классов должны появиться в школах.- Окончательное решение об отмене занятий принимается общеобразовательной организацией самостоятельно по согласованию с учредителем, - сообщили в пресс-службе мэрии города.