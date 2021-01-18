21 января в некоторых домах Кировского района Казани на время отключат воду. Это связано с проведением работ на сетях водопровода.С 9.00 21 января до 6.00 22 января воды не будет по улицам Алтынова, 2 корп.1, Горьковское шоссе, 102 (детский лагерь «Солнечный»), 103 (детский лагерь «Заречье»), Залесная, 1, 1а, 1а/1, 1а/2, 1в, 2, 3, 5, Хибинская, 4, 6, 8, 10, 10а, 10а корп.1, 12, 14, 16 (городская поликлиника №4), 18, 18а.МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам.