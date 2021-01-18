В ближайшие сутки в Казани будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, местами туман. Днем 19 января пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. На дорогах гололедица.Температура воздуха в Казани в ночь 19 января составит от 25 до 27 градусов мороза, при прояснениях – до 30 градусов ниже нуля. Днем во вторник ожидается от 18 до 20 градусов мороза.По Татарстану ночью пройдет небольшой снег, в отдельных районах туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью и утром будет колебаться от 23 до 28 градусов мороза, при прояснениях – до 33 градусов со знаком \\"минус\\". Днем во вторник температура воздуха составит не выше 16 градусов.