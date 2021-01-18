Сильная авария произошла 17 января на 8 километре автодороги М-7 «Волга» – подъезд к городам Ижевск и Пермь. По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки «Митсубиси» на скорости выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся в грузовик КАМАЗ. После этого «Митсубиси» отбросило на попутный автомобиль «Фольксваген».В результате ДТП травмы получили водитель «Митсубиси» и его 25-летняя супруга, они госпитализированы.- В салоне автомобиля также находился их полуторагодовалый сын. Только благодаря тому, что ребенок перевозился в правильно подобранном детском удерживающем устройстве, он не получил никаких травм, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.