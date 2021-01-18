В Чебоксарах вынесли обвинительный 31-летнему экс-сотруднику патрульно-постовой службы полиции. Мужчина признан виновным в совершении преступления \\"Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств\\".Все произошло 24 сентября 2020 года, когда осужденный прибыл к одному из кафе города Чебоксары. Его вызвали для разбирательства - 28-летний посетитель кафе совершил мелкое хулиганство. А он, без достаточных на то оснований, несмотря на спокойное поведение административно задержанного, применил в отношении него электрошокер, произведя им 5 электроразрядов по различным частям тела потерпевшего. После возбуждения уголовного по результатам проведенной служебной проверки злоумышленник был освобожден от занимаемой должности по отрицательным мотивам.- Приговором суда экс-полицейскому назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать государственные должности на 1,5 года, - сообщили в СУ СКР Чувашии.