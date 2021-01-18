В рабочем поселке Ленина Барышского района области 14 января ночью из своего дома исчезла 32-летняя женщина. По этому факту возбудили уголовное дело по статье \\"Убийство\\". На след причин ее исчезновения сотрудники следствия вышли сразу - заподозрили ее 47-летнего знакомого. Мужчину задержали.Во время допроса он признался во всем и показал место, где спрятал тело.Выяснилось, что мужчина заподозрил свою знакомую в краже кольца и веника из своего дома. Он пришел к ней домой с ружьем, и, запугав ее, вывел к реке, несколько раз ударил ножом в грудь. Когда женщина скончалась, он сбросил ее тело в реку.- Тело погибшей было обнаружено следователями-криминалистами в ходе поисковых мероприятий 15 января, - сообщили в СУ СКР Ульяновской области. - В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.