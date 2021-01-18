В Моргаушском районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняли в убийстве.Все произошло 15 сентября 2020 года, когда пьяный злоумышленник поссорился с братом-близнецом и ударил его ножом в сердце. Единственный удар оказался смертельным - вскоре потерпевший скончался на месте происшествия.Свою вину задержанный родственник признал полностью.- Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СКР Чувашии.